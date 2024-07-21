Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:42, Сьогодні

За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів

За минулу добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1100 російських окупантів, 52 БпЛА, 44 артсистеми та 7 ворожих танків.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 566 710 (+1100) осіб,
танків ‒ 8266 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 15 963 (+46) од,
артилерійських систем – 15 586 (+44) од,
РСЗВ – 1121 (+0) од,
засоби ППО ‒ 896 (+1) од,
літаків – 362 (+0) од,
гелікоптерів  – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),
крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,
спеціальна техніка ‒ 2616 (+9)

За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів, фото-1



Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...