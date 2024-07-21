За добу захисники України знищили 1100 російських окупантів

За минулу добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1100 російських окупантів, 52 БпЛА, 44 артсистеми та 7 ворожих танків. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 566 710 (+1100) осіб,

танків ‒ 8266 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 963 (+46) од,

артилерійських систем – 15 586 (+44) од,

РСЗВ – 1121 (+0) од,

засоби ППО ‒ 896 (+1) од,

літаків – 362 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12402 (+52),

крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21036 (+68) од,

спеціальна техніка ‒ 2616 (+9)



Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор