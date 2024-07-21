На Донеччині за добу окупанти 48 разів обстріляли населені пункти: поранено вісім людей

За 20 липня росіяни поранили 8 жителів Донеччини. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 48 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Покровський район. У Кураховому обстріляно приватний сектор і територію агропідприємства, у Вовченці — промзону. У Селидовому поранено людину, пошкоджено підприємство і авто. У Покровській громаді пошкоджені 30 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, 2 промислові будівлі, нежитлове приміщення і 17 автівок.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджені адмінбудівля, 2 підприємства та інфраструктурний об'єкт; у Ямполі поранено людину, зруйновано 3 будинки, 2 господарчі споруди і гараж. В Іллінівській громаді пошкоджені 8 об'єктів: 4 в Олександро-Калиновому і 4 в Зорі. У Костянтинівці пошкоджено будинок.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю і інфраструктурний об'єкт.