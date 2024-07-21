Куди на Донбасі наступають росіяни і які цілі їхньої кампанії літа-2024

Весна та літо 2024 року проходять під знаком великого наступу російської армії - росіяни тиснуть фактично на всій лінії фронту, від Вовчанська на півночі Харківської області до півдня Донецької області.

Водночас є кілька напрямків, де армія РФ зосередила свої головні зусилля і де має певні успіхи, пише воєнний оглядач Кирило Данильченко для BBC News Україна.

.Як розгортається стратегічний наступ росіян на Донбасі та Харківщині влітку 2024 року та які наміри Росія та Україна собі ставлять на третій рік повномасштабної війни?

Основний напрямок

Росія продовжує свою наступальну кампанію літа 2024 року - Торецький, Краматорський та Покровський напрямки на Донбасі стали ареною найзапекліших боїв.

мапа фронту на сході України

Підпис до фото, Мапа фронту на Донбасі

На Покровському напрямку росіяни змогли на початку липня "протиснути" два села біля Новоселівки Першої – Восход та Євгенівку. Тепер вони вже ведуть штурмові дії на околицях самої Новоселівки, атакуючи її і з півночі, і зі сходу. Українському гарнізону там непросто.

Російські атаки ідуть тут також у напрямку Воздвиженки, ціль - район стратегічної розв'язки на трасі Покровськ-Костянтинівка.

Мапа фронту на сході України

Підпис до фото, Мапа фронту на Донбасі

Найімовірніше, саме цю ділянку фронту російська армія визначила для себе напрямком основного удару.

Так росіяни намагаються посунути лінію фронту в напрямку Покровська, позначити загрозу просування до Костянтинівки, натиснути на старі, ще "АТОшні" позиції української армії на захід від Горлівки. Задум – "обтікати" рубежі оборони ЗСУ там, де є найбільший успіх штурмів.

Торецьк і Часів Яр

Під Торецьком російська авіація активно скидає півтонні КАБи (500-кілограмові керовані авіаційні бомби), йдуть жорсткі артилерійські обстріли – так росіяни "розм'якшують" міську забудову перед вуличними боями. Українська влада продовжує звідти евакуацію цивільних – ще наприкінці червня у Торецьку залишалося більше 5 тисяч цивільних. На цьому напрямку у супротивника трохи більше 10 тисяч бійців проти українських підрозділів, чию чисельність можна оцінити вдвічі менше. За рахунок переваги у людях і в повітрі росіяни на цій ділянці фронту тіснять українські підрозділи, атакуючи і з фронту, від окупованого села Шуми, і прориваючись до околиць Нью-Йорка з півдня.

Підпис до фото, Мапа фронту на Донбасі

У Часовому Яру ЗСУ відійшли з мікрорайону Канал, уникнувши штурму з трьох боків та вуличних боїв. Перед цим супротивника неодноразово контратакували, але після того, як росіяни зачепилися у найближчій забудові, це втратило сенс. У росіян в цьому секторі перевага в техніці та живій силі, їхня авіація працює від руїн Бахмута, притискаючись за радіогоризонтом, щоб бути невидимою для українського ППО.

Фортифікації

Після початку травневого наступу росіян на півночі Харківщини було багато розмов про інженерну підготовку по всій лінії фронту. Особливо після того, як росіяни дійшли до Вовчанська без особливих проблем з точки зору мінування та інших перешкод, нехай там і малі відстані від кордону.

Автор фото, Міноборони РФ

Якщо вже біля Часового Яру подивитися на супутникові знімки, то окрім окопів і бліндажів на околицях знову ніяких ознак підготовки міста до оборони не видно. Ходів сполучень до вогневих позицій мінометів, капонірів в межах міста, хибних позицій, завалів вулиць, барикад, обвалування, протитанкових ровів, пробитих усередині підвалів стрілецьких ходів і амбразур, маскувальних сіток - нічого цього не спостерігається. Це при тому, що було багато місяців між падінням останніх українських "опорників" у Бахмуті та відходу з позицій ЗСУ в Івановському. Тобто був час і можливість організувати будматеріали і техніку - нехай не на лінію зіткнення, але в тактичному тилу це зробити цілком реально. Зрозуміло, що "чавун" авіабомб може завалювати навіть капітальні ДОТи, але сліди ровів, бетону, ходів на східних околицях Часвого Яру мали б залишитися, якщо вони там були. Тому труднощі з фортифікаціями виглядають системною проблемою України. І так трапляється щоразу ще від початку великої війни, якщо згадувати прорив росіянами позиційного фронту у Попасній і продовжуючи, наприклад, Соледаром. Там теж на жодному фото (зняти з дрона чи з супутника) нікому не вдалося побачити сліди реальних фортифікацій та інших ознак підготовки міст до оборони. А мали б бути помітні хоча б проходи, які пов'язують кілька будинків у єдиний оборонний вузол, рови, обвалування. Водночас тримаються фланги біля Часового Яру, а це висоти біля Кліщіївки і безпосередньо позиції у місті. А значить, у росіян залишається тут непросте становище - вони можуть атакувати тільки в лоб, через обмілілий після підриву дамби канал, у густій ​​забудові Часового Яру. А за це їхній штурмовій піхоті доводиться платити кров'ю та втратою техніки. Тому прямо зараз у секторі більше проходять рейдові дії, а також турбуючий вогонь. В районі Серебрянського лісництва Сили оборони України проводять часті контратаки, іноді їм вдається просунутися, як біля села Терни.