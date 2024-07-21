Рус
  • Головна
  • На Донеччині ЗСУ знищили російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие», - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
17:44, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині ЗСУ знищили російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие», - ВІДЕО

На Донеччині ЗСУ знищили російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие», - ВІДЕО

На Покровському напрямку  ЗСУ знищили російську інженерну систему дистанційного мінування.

Підрозділ батареї управління і артилерійської розвідки 47 окремої механізованої бригади виявив рідкісний російський комплекс на Покровському напрямку, повідомляє телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Завдяки скиду дружнього підрозділу вийшов потужний вибух.

Така система має принцип роботи, що подібний до РЗСВ, але замість «класичних» реактивних снарядів «Земледелие» вистрілює боєприпаси для дистанційного мінування.

«Земледелие» призначене оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 до 15 км. Вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Система укладає мінні поля будь-якої складності, у тому числі з готовими проходами для своїх військ.

Одним залпом ця установка може замінувати площу, рівну кільком футбольним полям. Завдяки українським захисникам система злетіла у повітря разом з боєкомплектом та екіпажем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #ЗСУ #окупанти #Земледелие #мінування
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...