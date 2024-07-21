На Донеччині ЗСУ знищили російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие», - ВІДЕО

На Покровському напрямку ЗСУ знищили російську інженерну систему дистанційного мінування.



Підрозділ батареї управління і артилерійської розвідки 47 окремої механізованої бригади виявив рідкісний російський комплекс на Покровському напрямку, повідомляє телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".



Завдяки скиду дружнього підрозділу вийшов потужний вибух.



Така система має принцип роботи, що подібний до РЗСВ, але замість «класичних» реактивних снарядів «Земледелие» вистрілює боєприпаси для дистанційного мінування.



«Земледелие» призначене оперативно створювати мінні поля на відстані від 5 до 15 км. Вистрілює реактивні снаряди, які забезпечують встановлення мін у заданому районі. Система укладає мінні поля будь-якої складності, у тому числі з готовими проходами для своїх військ.



Одним залпом ця установка може замінувати площу, рівну кільком футбольним полям. Завдяки українським захисникам система злетіла у повітря разом з боєкомплектом та екіпажем.