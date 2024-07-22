На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула, ще пʼятеро поранено

За 21 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Неліпівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 2 багатоповерхівки, по 1 приватному будинку пошкоджено у Гірнику, Сонцівці і Курахівці.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, у Ямполі — 2 будинки. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 крамниці, 3 інфраструктурні об'єкти. В Іллінівській громаді пошкоджені 2 об'єкти: у Клебан-Бику та Берестку.



Бахмутський район. Численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Торецьку загинула людина, пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю; у Північному поранено 2 людини, пошкоджено будинок; у Неліпівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 3 багатоповерхівки і 4 господарчі споруди. У Соледарській громаді зруйновано сільськогосподарську будівлю.



