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Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків, - ФОТО
Ворог завдав авіаудару по житловому сектору міста Костянтинівка Донецької області.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайної ситуації.
Внаслідок бомбардування виникла пожежа у приватному житловому будинку та на відкритій території.
Рятувальники ліквідували загоряння зруйнованих будівельних конструкцій будинку та легкового автомобіля загальною площею 124 кв.м, а також загасили пожежу сухої трави на площі 150 кв.м.
Травмовано одну людину, пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 крамниці та 3 інфраструктурні об'єкти.
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