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  • Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:46, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків, - ФОТО

Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків, - ФОТО

Ворог завдав авіаудару по житловому сектору міста Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайної ситуації.

Внаслідок бомбардування виникла пожежа у приватному житловому будинку та на відкритій території.

Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків, - ФОТО, фото-1

Рятувальники ліквідували загоряння зруйнованих будівельних конструкцій будинку та легкового автомобіля загальною площею 124 кв.м, а також загасили пожежу сухої трави на площі 150 кв.м.

Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків, - ФОТО, фото-2

Травмовано одну людину, пошкоджено 12 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 крамниці та 3 інфраструктурні об'єкти.

Окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині: поранено людину, пошкоджено 12 приватних будинків, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Констянтинівка
Ольга Романова
редактор
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