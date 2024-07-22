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  • Дітей з окупованої України привозять у Чечню та вчать кричати «Ахмат сила» та «Аллаху Акбар», - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
14:58, Сьогодні

Дітей з окупованої України привозять у Чечню та вчать кричати «Ахмат сила» та «Аллаху Акбар», - ВІДЕО

Дітей з окупованої України привозять у Чечню та вчать кричати «Ахмат сила» та «Аллаху Акбар», - ВІДЕО

Дітей з окупованих територій України привозять у літній табір у Чечні, де їх одягають у військову форму та вчать кричати «Ахмат сила» та «Аллаху Акбар».

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, який оприлюднив відповідне відео.

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#діти #Чечня #ТОТ
Ольга Романова
редактор
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