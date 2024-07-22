Sic transit gloria mundi: колишній «міністр оборони ДНР» Гіркін став швачкою у російській колонії

Російський терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) знайшов роботу в колонії — з власної ініціативи працевлаштувався на швейному виробництві.

Про це 22 липня повідомила його дружина Мирослава Регінська, повідомляє NV.

Вона зазначила, що адвокат зміг поспілкуватися зі Стрєлковим. Він розповів, що вже «працевлаштувався» у колонії, де відбуває покарання за рішенням російського суду, — знайшов роботу різальником на швейному виробництві.

Проте він також поскаржився на проблеми із зором та попросив передати йому окуляри з діоптріями, оскільки робота, за словами дружини Стрєлкова, вимагає уваги до дрібних деталей.

18 липня стало відомо, що російського терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), якого Росія засудила до чотирьох років колонії за обвинуваченням в «екстремізмі», етапували в колонію для колишніх співробітників силових структур РФ.























