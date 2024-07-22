В Україні працюють над чотирма варіантами вирішення житлового питання для переселенців

В Україні розробляють одразу декілька інструментів для вирішення житлового питання для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО). Йдеться про запуск оренди з правом викупу, на якій наполягали міжнародні партнери, запровадження спеціальної для ВПО субсидії на оренду житла, соціальну оренду, а також перегляд умов в програмі "єОселя".

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

Станом на зараз в Україні понад 4 млн внутрішньо переміщених осіб, 26% з яких потребують соціального захисту. За словами Шуляк, оскільки ситуація з роботою і житлом для переселенців через війну тільки погіршується, частина з них стає вимушеними мігрантами. Це, своєю чергою, напряму шкодить українській економіці та поглиблює соціально-демографічну кризу.

"Саме тому наразі наша мета - розробити ефективні механізми в межах реформи житлової політики, щоб вирішити одне за найголовніших для ВПО питань - питання домівок. Тому і на рівні парламенту, і на рівні уряду зараз активно розробляються варіанти таких інструментів. Деякі запозичені з практик ЄС, але адаптовані під Україну, деякі - взагалі вимога міжнародних партнерів, які фінансово допомагають відновленню нашої країни", - розповіла Шуляк.

За її словами, наразі у роботі чотири інструменти: поліпшення умов іпотеки "єОселя" для ВПО, яка нині для них здебільшого недоступна, додаткові субсидії на оренду житла , соціальна оренда, а також окремий вид оренди - з правом викупу. Запуск двох останніх інструментів - вимога оновити житлове законодавство, що зафіксовано в програмі Ukraine Facility, за якою Україна до 2027 року отримує від ЄС 50 млрд євро

Що передбачають для ВПО зміни в іпотечній програмі "єОселя"

"Програма "єОселя" практично не вирішує проблеми наших ВПО - через почасти непідйомні для ВПО умови першого внеску та обмеження терміну введення в експлуатацію будинку - не старше 3 років. Тому на сьогодні тільки 221 внутрішньо-переміщені особи змогли взяти кредит на придбання житла за програмою, а це приблизно 1,9 % від усіх кредитів", - пояснила Олена Шуляк.

За її словами, слід внести зміни до програми - зменшити віковий ценз для отримання житла, знизити перший внесок з 20% до 15%, переглянути відсоткову ставку до 3% та запровадити пільгові умови кредитування для сімей з дітьми.

Однією із змін розглядають зменшення віку житла, яке можна купити ВПО за допомогою програми "єОселя". Наразі не можна купувати житло, яке старше трьох років. Це здебільшого первинний ринок, а такого житла у регіональних центрах не так багато. До того ж, ВПО не можуть чекати декілька років, доки житло побудується.

"Ми вважаємо, що внутрішньо-переміщеним особам потрібно дати можливість купити житло незалежно від того, коли воно було прийнято в експлуатацію за умови надання експертного звіту, що означене житло відповідає Державним будівельним нормам та придатне для проживання", - пояснила нардепка.

Також пропонуються зміни в розміру першого внеску по іпотеці, а також розмір ставки. Перший внесок зараз становить 20% вартості житла, що суттєво б’є по ефективності програми. Тому, наголосила Шуляк, потрібно переглянути розмір ставки до 3%, а поріг першого внеску до 15%.

Оренда з правом викупу - які умови

Оренда з правом викупу - це варіант, коли ти з часом можеш придбати житло, яке винаймаєш.

Майно, як правило, перебуває у власності громади або громада підписує договір про управління з відповідною організацією, яка управляє подібним фондом нерухомості. Ставка оренди має бути, за словами Шуляк, розрахована відповідно до оцінки спроможності орендаря.

Подібні механізми існують у різних країнах світу. Наприклад, в США така угода відома як "lease with option to purchase" або "rent-to-own". У Британії це називається "rent-to-buy" або "lease option".

На запровадженні цього інструменту наполягали міжнародні партнери, наголосила Шуляк і додала, що кошти від викупу орендарями житла, яке надаватиметься їм в оренду, йтиме якраз на поповнення фонду соціального житла

Соціальна оренда

Цей інструмент передбачений у законопроєкті “Про основні засади житлової політики”, про який йде мова в Ukraine Facility і який покликаний вирішити багаторічну проблему невирішеного житлового питання. Зокрема, йдеться про величезні квартирні черги, які вже багато років не рухаються.

"Механізми соціальної оренди досить популярні в країнах ЄС, однак Україні потрібно їх адаптовувати під себе та напрацювати правове підґрунтя для цього. Втім, законодавчі напрацювання щодо цього вже представили громадськості і очікується що незабаром відповідний законопроєкт зареєструють у ВР", - пояснила Шуляк.

Вартість такої оренди буде нижча за ринкову ставку, а орендодавцем виступатимуть громади. Громада, на балансі якої знаходитиметься відповідний житловий фонд, надаватиме його в оренду, платежі від якої направлятимуться в місцеві бюджети – до револьверного фонду, в якому вони будуть накопичуватись для цільового використання. Це може бути або покращення того житлового фонду, який вже є на балансі, або ж для нових житлових об’єктів, які будуть використовуватись з такою ж ціллю.

Додаткова субсидія на оренду

Нещодавно Міністерство соціальної політики представило проєкт нового соціального інструменту, розробленого за участю міжнародних організацій, зокрема Радою Європи. Йдеться про додаткові субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Після погодження із зацікавленими сторонами він буде поданий на розгляд уряду. Пілотні проєкти із субсидіями спочатку будуть запущені у одному або одразу кількох регіонах.

Після запровадження новий інструмент діятиме паралельно з іншим інструментом підтримки ВПО - виплатами на проживання. Така субсидія має призначатись з розрахунку на кількість членів родини на кожного члена - 13,5 кв.метрів, але не менше ніж 35 квадратних метрів на родину.

Такі субсидії розраховуватимуться із урахуванням регіональних коефіцієнтів вартості оренди житла, і враховуватимуть спроможність родини самостійно оплачувати оренду. Втім, ВПО зможуть розраховувати на субсидію лише за умови укладання офіційного договору про оренду житла. Ключове нововведення - міністерство запропонує ринку готову модель угоди про оренду на цифровій платформі Пенсійного фонду.