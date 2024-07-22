На Донеччині ЗСУ розбили бронегрупу росіян, - ВІДЕО

На Донеччині українські воїни розбили російську бронегрупу, яка намагалася прорвати оборону на курахівському напрямку.

Відео знищення загарбників опублікувала пресслужба 214-го окремого спеціального батальйону OPFOR.

На прорив української оборони неподалік села Костянтинівка російське командування відправило кілька одиниць бронетехніки з піхотою.

Пересування російської бронегрупи польовою дорогою було виявлено українськими розвідувальними безпілотниками.

Далі за справу взялися українські гармаші самохідного артилерійського дивізіону 31 ОМБр, які почали обстрілювати колону супротивника.

Весь цей час українські безпілотники коригували вогонь артилерії та виявляли окупантів, які намагалися закріпитися.

Частина ворожої бронетехніки була знищена, а штурм біля зруйнованого населеного пункту відбитий.