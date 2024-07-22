ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Тор» біля «Донбас Арени», - ВІДЕО

Окупанти спробували розмістити в районі стадіону «Донбас-Арена» у тимчасово окупованому Донецьку ЗРК «Тор».

Але 79-а десантно-штурмова Таврійська бригада його знайшла та знищила, повідомляється у телеграм-каналі бригади.

«Наші розвідники проінспектували з дрона «Донбас-Арену» у Донецьку і виявили російський зенітно-ракетний комплекс «Тор». По місцю його розташування відразу завдав удару HIMARS.

Також на цих кадрах — російські мотоциклісти-камікадзе, спалені ворожі танки, скалічені скидами окупанти. Чергові спроби ворога прорвати нашу оборону знову зазнали фіаско», - йдеться у повідомленні.