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За добу захисники України знищили 1220 російських окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 1220 солдатів російської армії, 57 ворожих артилерійських систем та 1 засіб ППО. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб,

танків ‒ 8288 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,

артилерійських систем – 15694 (+57) од,

РСЗВ – 1125 (+2) од,

засоби ППО ‒ 901 (+1) од,

літаків – 362 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),

крилаті ракети ‒ 2401 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,

спеціальна техніка ‒ 2640 (+3).

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Ольга Романова редактор