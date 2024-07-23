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За добу захисники України знищили 1220 російських окупантів
Упродовж доби українські захисники знищили 1220 солдатів російської армії, 57 ворожих артилерійських систем та 1 засіб ППО.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8288 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,
- артилерійських систем – 15694 (+57) од,
- РСЗВ – 1125 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 901 (+1) од,
- літаків – 362 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,
- спеціальна техніка ‒ 2640 (+3).
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