Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 1220 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:46, Сьогодні
Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1220 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1220 російських окупантів

Упродовж доби українські захисники знищили 1220 солдатів російської армії, 57 ворожих артилерійських систем та 1 засіб ППО.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 568 980 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8288 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16000 (+20) од,
  • артилерійських систем –  15694 (+57) од,
  • РСЗВ – 1125 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 901 (+1) од,
  • літаків – 362 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12511 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21202 (+64) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2640 (+3).
За добу захисники України знищили 1220 російських окупантів, фото-1
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...