На Донеччині за добу окупанти 39 разів обстріляли населені пункти: поранено 15 людей
За 22 липня росіяни поранили 15 жителів Донеччини.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Всього за добу росіяни 39 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Покровський район. У Курахівській громаді поранено людину у Сонцівці, пошкоджено будинок у Гірнику; обстріляні Курахове, Курахівка, Трудове і Костянтинопілське. У Гродівській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 10 приватних будинків і 2 багатоквартирних.
Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, 2 будинки і декілька нежитлових приміщень; також у Торському 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено, у Зарічному — 1 зруйновано, у Ямполі — 2 пошкоджено. У Миколаївській ТГ пошкоджено будинок та інфраструктурний об’єкт у Малинівці. У Костянтинівці 4 людини поранено, пошкоджено 2 крамниці, кав’ярню, підприємство. В Іллінівській ТГ пошкоджено 2 об’єкти у Клебан-Бику.
Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об’єкт. У Сіверську пошкоджено будинок.