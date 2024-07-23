На окупованій Донеччині просто неба зберігається майже чотири мільйона тонн шкідливих відходів

На тимчасово окупованій території Донецької області просто неба зберігається 3,62 мільйона тонн шкідливих відходів. Їх не утилізують і не знешкоджують, а обсяги сміття продовжують зростати щомісяця.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначають у повідомленні, на додаток, окупаційна влада зробила Донецький регіон полігоном для скидання сміття із Ростовської області. Таким чином, половина токсичних побутових відходів туди завезена саме з Росії.

В ЦНС зазначають, що у цьому російська окупаційна адміністрація проблеми не бачить і переконує місцевих у тому, що невдовзі буде тут збудовано сміттєпереробний завод.

"Втім поки посіпаки ворога закидають обіцянками, полігони з відходами ростуть у геометричній прогресії. До прикладу, під виглядом переробного заводу новий сміттєвий полігон "Луганськ" окупанти організовують поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів", - інформують у Центрі нацспротиву.