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  • На окупованій Донеччині просто неба зберігається майже чотири мільйона тонн шкідливих відходів
Ольга Романова
редактор
10:42, Сьогодні

На окупованій Донеччині просто неба зберігається майже чотири мільйона тонн шкідливих відходів

На окупованій Донеччині просто неба зберігається майже чотири мільйона тонн шкідливих відходів

На тимчасово окупованій території Донецької області просто неба зберігається 3,62 мільйона тонн шкідливих відходів. Їх не утилізують і не знешкоджують, а обсяги сміття продовжують зростати щомісяця.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначають у повідомленні, на додаток, окупаційна влада зробила Донецький регіон полігоном для скидання сміття із Ростовської області. Таким чином, половина токсичних побутових відходів туди завезена саме з Росії.

В ЦНС зазначають, що у цьому російська окупаційна адміністрація проблеми не бачить і переконує місцевих у тому, що невдовзі буде тут збудовано сміттєпереробний завод.

"Втім поки посіпаки ворога закидають обіцянками, полігони з відходами ростуть у геометричній прогресії. До прикладу, під виглядом переробного заводу новий сміттєвий полігон "Луганськ" окупанти організовують поблизу Родакового на кордоні Лутугинського і Слов’яносербського районів", - інформують у Центрі нацспротиву.

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#Донеччина #окупація #відходи
Ольга Романова
редактор
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