«Покровський трикутник» для авіації окупантів: на Донеччині воїни ЗСУ збили черговий російський Су-25, - ВІДЕО

Сьогодні, 23 липня на Покровському напрямку, українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє Офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"



Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25.



Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. «Покровський трикутник» для російської авіації.