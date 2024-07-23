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  • «Покровський трикутник» для авіації окупантів: на Донеччині воїни ЗСУ збили черговий російський Су-25, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
11:28, Сьогодні
Надійне джерело

«Покровський трикутник» для авіації окупантів: на Донеччині воїни ЗСУ збили черговий російський Су-25, - ВІДЕО

«Покровський трикутник» для авіації окупантів: на Донеччині воїни ЗСУ збили черговий російський Су-25, - ВІДЕО

 Сьогодні, 23 липня на Покровському напрямку, українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє Офіційний телеграм-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця"

Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25.

Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. «Покровський трикутник» для російської авіації.

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#Донеччина #ЗСУ #Су-25 #знищення #окупанти
Ольга Романова
редактор
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