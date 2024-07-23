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  • Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів
Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні
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Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

 "Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 09 листопада".

 За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців. Закони має підписати президент.

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#Рада #мобілізація #воєннийстан
Ольга Романова
редактор
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