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Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів
Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
"Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 09 листопада".
За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців. Закони має підписати президент.
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