Надійне джерело

Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів

Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram. "Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 09 листопада". За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців. Закони має підписати президент.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор