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Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня
Навчальний рік в українських школах повинен розпочатися 2 вересня, а завершитися 30 червня 2025 року.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.
"Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. Та його завершення 30 червня 2025 року", – зазначив він.
За його словами, обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.
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