Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня

Навчальний рік в українських школах повинен розпочатися 2 вересня, а завершитися 30 червня 2025 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

"Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. Та його завершення 30 червня 2025 року", – зазначив він.

За його словами, обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.