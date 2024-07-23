На Донеччині HIMARS уразив рідкісну російську РЛС “Ястреб-АВ”, - ВІДЕО

Українські військові уразили новітній російський комплекс артилерійської розвідки 1К148 «Ястреб-АВ», який у невеликій кількості надійшов до армії країни-агресорки.

Відео аеророзвідки 14-го полку, на якому зафіксовано ураження цього комплексу, оприлюднив Стратком ЗСУ.

Російську рідкісну контрбатарейну РЛС, виявили за допомогою безпілотника, який спостерігав, а потім корегував удар по ній. Це сталося на Донеччині, біля міста Зугрес.

Судячи з оприлюднених кадрів, для знищення «Ястреб-АВ» українські військові застосували високоточний боєприпас.

Вірогідно, удар був здійснений з американської реактивної установки М142 HIMARS. На відео видно, як бойова частина, ймовірно, ракети GMLRS вибухає над РЛС, уражаючи її тисячами вольфрамових кульок.

У результаті влучання російський дороговартісний комплекс артилерійської розвідки щонайменше був виведений з ладу та потребує ремонту.