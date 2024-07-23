Із-за російського Уралу в Донецьк приїхали фахівці будувати новий мікрорайон, - ФОТО

Протягом 10 років окупації в Донецьку не будували нічого. І ось раптом зараз приїхали фахівці із-за Уралу, які заявили, що Донецьк та Урал дуже схожі регіони, тому вони можуть знайти вдале рішення для забудови території навколо Кальміуського водосховища.

Про це повідомляють пропагандистські видання окупантів, пише 0629.

Девелоперська компанія «Весна» презентувала концепцію забудови одразу і на території Донецька, і на території Макіївки, навколо Кальміуського водосховища, нижче за «Донбас Арену».

Із-за Уралу в Донецьк приїхали фахівці будувати новий мікрорайон, - ФОТО, фото-1

Із-за Уралу в Донецьк приїхали фахівці будувати новий мікрорайон, - ФОТО, фото-2

Проєкт схожий на той, що був представлений у Маріуполі представниками французької компанії, які приїжджали у місто вивчати можливості розбудови нової набережної у місті.

Ось, наприклад, цей ескіз дуже схожий на маріупольський.

Із-за Уралу в Донецьк приїхали фахівці будувати новий мікрорайон, - ФОТО, фото-3

Терорист Пушилін зазначив, що концепт проходить стадію розгляду, але він не міг не поділитись представленою компанією візуалізацією проекту.

Із-за Уралу в Донецьк приїхали фахівці будувати новий мікрорайон, - ФОТО, фото-4

Нагадаємо, що Донецьк та Макіївка були окуповані навесні 2014 року. З тих пір міста занепадали, все, що там було, приходило у занепад. Наразі міста знаходяться в зоні ураження української артилерії.