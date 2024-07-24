Ситуація на фронті на ранок 24 липня: протягом доби відбулося 152 бойових зіткнення

За добу в Україні відбулося 152 бойових зіткнення. Росія завдала двох ракетних ударів (дві ракети), 41 авіаудару (54 КАБ), провела 4443 обстріли (120 – із реактивних систем залпового вогню).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни продовжували штурмові дії. У районі населених пунктів Глибоке, Тихе і Вовчанськ відбулося 13 зіткнень.

На Куп'янському напрямку захисник відбивали дев'ять штурмових дій росіян біля шести населених пунктів. Ворог акцентували свої дії на Синьківці, де за підтримки авіації провели чотири атаки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 штурмів російських окупантів у районі населених пунктів Макіївка, Терни і Невське.

На Сіверському відбили дев'ять атак окупантів поблизу Спірного, Верхньокам'янського Переїзного і Виїмки.

На Краматорському українські військові зупинили 14 спроб росіян прорвати оборону в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Ступачок, Білої Гори та Андріївки.

На Торецькому ворог провів 18 атак. Росіяни зосереджували зусилля неподалік населених пунктів Північне і Залізне, де відбулося майже 80% від усіх боєзіткнень на напрямку. Також росіяни штурмували в районах Нью-Йорка і Торецька, активно били по місту Торецьк.

На Покровському напрямку захисники відбили 41 атак окупантів у районі населених пунктів Пантелеймонівка, Новолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Яснобродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де росіяни десять разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку росіян здійснили невдалий штурм поблизу Костянтинівки. Били некерованими ракетами по Вугледару і біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку було два бойових зіткнення у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки під час трьох своїх атак на лівобережжі річки Дніпро.