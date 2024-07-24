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За добу захисники України знищили 1140 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1140 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 570 120 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 570120 (+1140)

танків ‒ 8302 (+14)

бойових броньованих машин ‒ 16013 (+13)

артилерійських систем – 15759 (+65)

РСЗВ – 1125 (+0)

засоби ППО ‒ 902 (+1)

літаків – 363 (+1)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12544 (+33)

крилаті ракети ‒ 2402 (+1)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 21279 (+77)

спеціальна техніка ‒ 2650 (+10). Дані уточнюються.

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