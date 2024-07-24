На Донеччині за добу окупанти вісім разів обстріляли населені пункти: три людини загинули, шестеро поранено

За 23 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини — у Лимані. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 360 людей, у тому числі 19 дітей.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.



Покровський район. У Маринівці Новогродівської громади поранено 3 людини, пошкоджено автомобіль. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки, у Гірнику пошкоджено багатоповерхівку, у Сонцівці — 4 приватні будинки.



Краматорський район. У Лимані 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 19 будинків і крамницю; також у громаді пошкоджено 2 будинки у Зарічному. У Костянтинівці пошкоджені 2 приватні будинки. Ще 2 об'єкти пошкоджено у Зорі Іллінівської громади.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.



