Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти вісім разів обстріляли населені пункти: три людини загинули, шестеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:43, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти вісім разів обстріляли населені пункти: три людини загинули, шестеро поранено

На Донеччині за добу окупанти вісім разів обстріляли населені пункти: три людини загинули, шестеро поранено

За 23 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини — у Лимані. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 360 людей, у тому числі 19 дітей.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

Покровський район. У Маринівці Новогродівської громади поранено 3 людини, пошкоджено автомобіль. У Кураховому пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки, у Гірнику пошкоджено багатоповерхівку, у Сонцівці — 4 приватні будинки.

Краматорський район. У Лимані 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 19 будинків і крамницю; також у громаді пошкоджено 2 будинки у Зарічному. У Костянтинівці пошкоджені 2 приватні будинки. Ще 2 об'єкти пошкоджено у Зорі Іллінівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...