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У прифронтовому Торецьку ще залишаються 3,5 тисячі жителів
За два тижні з Торецька евакуювалися близько двох тисяч людей — зараз у місті залишаються 3,5 тисячі жителів.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ще 530 людей досі перебувають у Часовому Яру — завозити гуманітарку та евакуйовувати людей звідти зараз майже неможливо, адже ворог прострілює всі дороги.
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