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  • У прифронтовому Торецьку ще залишаються 3,5 тисячі жителів
Ольга Романова
редактор
11:28, Сьогодні

У прифронтовому Торецьку ще залишаються 3,5 тисячі жителів

У прифронтовому Торецьку ще залишаються 3,5 тисячі жителів

За два тижні з Торецька евакуювалися близько двох тисяч людей — зараз у місті залишаються 3,5 тисячі жителів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще 530 людей досі перебувають у Часовому Яру — завозити гуманітарку та евакуйовувати людей звідти зараз майже неможливо, адже ворог прострілює всі дороги.

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#Донеччина #Торецьк #ЧасівЯр #евакуація
Ольга Романова
редактор
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