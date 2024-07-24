У прифронтовому Торецьку ще залишаються 3,5 тисячі жителів

За два тижні з Торецька евакуювалися близько двох тисяч людей — зараз у місті залишаються 3,5 тисячі жителів.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ще 530 людей досі перебувають у Часовому Яру — завозити гуманітарку та евакуйовувати людей звідти зараз майже неможливо, адже ворог прострілює всі дороги.