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  • У центрі Донецька внаслідок ДТП перекинулось авто, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:56, Сьогодні
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У центрі Донецька внаслідок ДТП перекинулось авто, - ФОТО

У центрі Донецька внаслідок ДТП перекинулось авто, - ФОТО

У центрі тимчасово окупованого  Донецька сталося автотроща.

На перетині вулиці Артема та провулкаРоссіні внаслідок ДТП перекинулось легкове авто.

На цей час не має інформації про постраждалих під час ДТП.

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#Донецьк #ДТП
Ольга Романова
редактор
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