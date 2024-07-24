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У центрі Донецька внаслідок ДТП перекинулось авто, - ФОТО
У центрі тимчасово окупованого Донецька сталося автотроща.
На перетині вулиці Артема та провулкаРоссіні внаслідок ДТП перекинулось легкове авто.
На цей час не має інформації про постраждалих під час ДТП.
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