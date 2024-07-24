У Донецьку мешканці перекрили дорогу через відсутність води, - ВІДЕО

Сьогодні, 24 липня, у тимчасово окупованому Донецьку мешканці перекрили собою дорогу через відсутність водопостачання.

Десятки людей стали на пішохідному переході у Кіровському районі на вулиці Купріна і не пропускали транспорт.

Нагадаємо, що 17 липня, на російському трубопроводі «Дон-Донбас» стався прорив труби, через що подача води до окупованої Донеччини зупинилася.

Головний інженер "Води Донбасу" повідомив, що проблему із водопостачанням на вулиціКупріна вирішать один раз на три доби там буде подаватися вода.

