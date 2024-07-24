Довічне загрожує п'ятьом зрадникам, які допомагали окупантам штурмувати позиції ЗСУ на Донбасі

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще п’ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що у червні цього року окупанти разом зі своїми поплічниками намагалися прорватися до Сіверська та Торецька на Донеччині. Тоді українські захисники знищили майже весь особовий склад штурмових груп агресора, а інших взяли у полон.

Серед них були і четверо мешканців тимчасово захопленої частини території Донецької та Луганської областей. У лютому та березні 2022 року вони вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил РФ.

Один з них – снайпер з 85-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора. У складі ворожий військ брав участь в захопленні Попасної на Луганщині, а згодом був перекинутий на Сіверський напрямок.

Ще двоє – командир відділення та водій з 4-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ, які брали участь у захопленні Сєвєродонецька.

Після цього вони штурмували позиції ЗСУ в районах Білогорівки та Золотарівки з метою прориву до Сіверська.Четвертий зрадник входив до 132-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. Перебуваючи на посаді кулеметника, він здійснював прицільний вогонь по українських захисниках під Торецьком.

Ще один захоплений у полон – мешканець тимчасово захопленої частини території Харківщини. У червні цього року він виїхав до Москви, де уклав контракт з міноборони РФ.

Потім його призначили до 59-го штурмового взводу 2-го танкового полку країни-агресора.

Після нетривалої підготовки на полігонах зрадника у складі штурмової групи направили атакувати позиції ЗСУ в районі селища Терни на Донеччині. Там його взяли в полон.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.