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Ольга Романова
редактор
13:24, Вчора
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Окупанти будують фортифікаційні споруди на трасі Маріуполь - Донецьк, - ВІДЕО

Окупанти будують фортифікаційні споруди на трасі Маріуполь - Донецьк, - ВІДЕО

Російські окупанти почали будівництво фортифікаційних споруд на трасі Маріуполь - Донецьк та постачати військову техніку і живу силу на північ Донеччини.

Про це повідомляє міська рада тимчасово окупованого Маріуполя.

"Загарбники продовжують будувати фортифікаційні споруди в районі селища Гранітне в місці траси Маріуполь - Донецьк. Крім того, росіяни продовжують постачати військову техніку та живу силу на північ Донецької області", — ідеться у повідомленні.

Крім того окупанти продовжують будівництво залізниці від Ростова-на-Дону до Маріуполя. Залізничне сполучення планують продовжити до тимчасово окупованого Криму.

"Нова гілка залізниці в "глибокому тилу" має спростити військову логістику та зменшити залежність армії рф від Кримського мосту. Партизани вже неодноразово здійснювали диверсійні заходи, але окупанти продовжують будівництво", — додають у міськраді Маріуполя.

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#Донецьк #Маріуполь #траса #окупанти
Ольга Романова
редактор
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