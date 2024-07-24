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Хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існувати: як зараз виглядає прифронтове селище на Донеччині, - ФОТО
Аналітичний портал DeepState у середу, 24 липня, показав, який вигляд має майже зруйноване селище Нью-Йорк у Донецькій області.
Фото вони опублікували у Telegram.
Як зазначили аналітики, фото їм надав один з українських військовослужбовців. На фото видно бої та прильоти на території селища у Донецькій області.
«Хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існувати. Артилерія та авіація знищують міську забудову та залишки промислового сектору», — додали у DeepState.
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