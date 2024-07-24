Хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існувати: як зараз виглядає прифронтове селище на Донеччині, - ФОТО

Аналітичний портал DeepState у середу, 24 липня, показав, який вигляд має майже зруйноване селище Нью-Йорк у Донецькій області. Фото вони опублікували у Telegram.

Як зазначили аналітики, фото їм надав один з українських військовослужбовців. На фото видно бої та прильоти на території селища у Донецькій області.

«Хоч і повільно, але Нью-Йорк припиняє існувати. Артилерія та авіація знищують міську забудову та залишки промислового сектору», — додали у DeepState.