Один з найбільших штурмів за час війни: на Донеччині окупанти кинули в бій 57 одиниць бронетехніки та 200 штурмовиків, - ВІДЕО

Воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни на Курахівському напрямку.



Армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків «Термінатор». Атакували росіяни і на мотоциклах — виїхало 12 «гонщиків», повідомляється на офіційному телеграм-каналі бригади.



Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків.



Аеророзвідка 79-ки виявила російську техніку ще далеко на підступах. По бойових порядках окупантів відразу почала працювати наша артилерія.



Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти наші оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах, підступно розставлених саперами 79-ки.

У підсумку бою наші десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою. Спалили усі 12 мотобайків. Росіяни зазнали шалених втрат у живій силі: 40 окупантів — знищено, ще 37 — поранено.



Після підбиття перших танків і бронемашин, інша техніка кинулась тікати з поля бою. Піхоту, що порозбігалась по посадках, добивали скидами наші пілоти.