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За добу захисники України знищили 1230 російських окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1230 окупантів. Від початку вторгнення російська армія втратила орієнтовно 571 350 солдатів, 16 039 бойових броньованих машин та 904 засоби ППО. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 571 350 (+1230) осіб,

танків ‒ 8313 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 16039 (+26) од,

артилерійських систем – 15804 (+45) од,

РСЗВ – 1125 (+0) од,

засоби ППО ‒ 904 (+2) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12610 (+66),

крилаті ракети ‒ 2402 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21358 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 2661 (+11).

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