На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: поранено трьох людей

За 24 липня росіяни поранили 3 жителів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Максимільянівка, Антонівка і Олександропіль. У Кураховому прямим влучанням пошкоджено багатоповерхівку.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок і зруйновано гараж. У Костянтинівці пошкоджені 9 будинків, 2 нежитлові будівлі, 2 автівки і 3 інфраструктурні об'єкти; у Миколаївці поранено людину. В Іллінівській громаді пошкоджені 11 об'єктів.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську 2 будинки зруйновані і 1 пошкоджено. У Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.