На Донеччині воїну ЗСУ вдалося здолати окупанта у снайперській дуелі,- ВІДЕО
На Донеччині українському військовому вдалося здолати окупанта у снайперській дуелі.
Відео двобою оприлюднили у благодійному фонді «Повернись живим».
На відео бійця 30-ї механізованої бригади вдалося зафіксувати снайперську дуель на бахмутському напрямку.
Перший постріл зробив росіянин та майже влучив в українського військового з відстані 1240 метрів.
Другий постріл у дуелі зробив український снайпер, проте не влучив з першої спроби.
«З другої спроби він відправив опонента до пекла», — розповіли у фонді.
Перестрілка між російським окупантом та українським снайпером. Кадри з відео фонду "Повернись живим"
Перестрілка між російським окупантом та українським снайпером. Кадри з відео фонду “Повернись живим”
Для ліквідації окупанта українські військові застосовували бронебійні набої калібру .338 Lapua Magnum.
.338 став основним снайперським патроном у військових стрільців на середніх та великих дистанціях.
«І саме ця снайперська пара ЗСУ вже згодом отримає унікальну гвинтівку, все необхідне спорядження та транспорт у межах проєкту “Гнів пречистий”», -— розповіли у фонді.Снайперська гвинтівка у калібрі .375 CheyTAC. Фото: “Повернись Живим”
У рамках проєкту «Гнів Пречистий» планується забезпечити 25 снайперських груп ефективним озброєнням та різним допоміжним обладнанням.
Зокрема, планується придбати снайперські гвинтівки у калібрі .375 CheyTAC з нічною, денною та тепловою оптикою, сошками та глушниками.Порівняння .375 CT та .338 LP. Фото: соцмережа Reddit @jonny-utah-79
Зброя та обладнання від проєкту має дати українським снайперам можливість здійснювати ефективну розвідку та уражати цілі на відстані понад 2 км.