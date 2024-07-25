На Донеччині воїну ЗСУ вдалося здолати окупанта у снайперській дуелі,- ВІДЕО

На Донеччині українському військовому вдалося здолати окупанта у снайперській дуелі.

Відео двобою оприлюднили у благодійному фонді «Повернись живим».

На відео бійця 30-ї механізованої бригади вдалося зафіксувати снайперську дуель на бахмутському напрямку.

Перший постріл зробив росіянин та майже влучив в українського військового з відстані 1240 метрів.

Другий постріл у дуелі зробив український снайпер, проте не влучив з першої спроби.

«З другої спроби він відправив опонента до пекла», — розповіли у фонді.

Перестрілка між російським окупантом та українським снайпером. Кадри з відео фонду "Повернись живим"

Перестрілка між російським окупантом та українським снайпером. Кадри з відео фонду “Повернись живим”

Для ліквідації окупанта українські військові застосовували бронебійні набої калібру .338 Lapua Magnum.

.338 став основним снайперським патроном у військових стрільців на середніх та великих дистанціях.

«І саме ця снайперська пара ЗСУ вже згодом отримає унікальну гвинтівку, все необхідне спорядження та транспорт у межах проєкту “Гнів пречистий”», -— розповіли у фонді.

Снайперська гвинтівка у калібрі .375 CheyTAC. Фото: “Повернись Живим”

У рамках проєкту «Гнів Пречистий» планується забезпечити 25 снайперських груп ефективним озброєнням та різним допоміжним обладнанням.

Зокрема, планується придбати снайперські гвинтівки у калібрі .375 CheyTAC з нічною, денною та тепловою оптикою, сошками та глушниками.

Порівняння .375 CT та .338 LP. Фото: соцмережа Reddit @jonny-utah-79

Зброя та обладнання від проєкту має дати українським снайперам можливість здійснювати ефективну розвідку та уражати цілі на відстані понад 2 км.