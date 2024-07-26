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За добу захисники України знищили 950 російських окупантів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 950 окупантів, сім танків, 36 артилерійських систем та 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 572 300 (+950) осіб,

танків ‒ 8320 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 16050 (+11)

артилерійських систем – 15840 (+36)

РСЗВ – 1125 (+0)

засоби ППО ‒ 904 (+0)

літаків – 363 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12683 (+73)

крилаті ракети ‒ 2402 (+0)

кораблі/катери ‒ 28 (+0)

підводні човни ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 21414 (+56)

спеціальна техніка ‒ 2668 (+7).

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Ольга Романова редактор