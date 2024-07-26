На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули, чотири поранено

За 25 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку та Іллінці. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 229 людей, у тому числі 26 дітей.

Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Іллінка, Романівна і Єлизаветівка. У Кураховому під вогнем промзона. У Гродівській громаді росіяни скинули КАБи на Іванівка і Веселе.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади зруйновано 2 будинки і пошкоджено 3, у Ямполі — пошкоджено 2 будинки. У Краматорську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджені 5 багатоповерхівок, адмінбудівля і інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджені 9 об'єктів.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 будинки. У Сіверську зруйновано багатоповерхівку і пошкоджено 2 приватні будинки.





