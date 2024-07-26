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Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині: пошкоджено лінії електропередач та будівлі вугледобувного підприємства

Російська армія атакувала дронами-камікадзе місто Українськ Селидівської громади на Донеччині. Унаслідок атаки пошкоджене вугледобувне підприємство та лінії електропередач. Про це повідомляє Селидівська міська рада. "Російські війська продовжують щоденні обстріли Селидівської громади. Сьогодні, 26.07.2024, приблизно о 10.30 окупаційні війська РФ обстріляли з БПЛА-камікадзе літачкового типу м. Українськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач та будівлі вугледобувного підприємства", — йдеться у повідомленні. Унаслідок ворожої атаки постраждалих та загиблих немає.

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Ольга Романова редактор