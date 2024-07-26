В центрі Донецька автівка влетіла до магазину, - ФОТО

Сьогодні, 26 липня, у центрі тимчасово окупованого сталося автотроща.



На проспекті Садовому, біля школи №99 машина влетіла до магазину.

На разі, не має інформації про постраждалих під час ДТП.

Повідомляють, що у чоловіка, який перебував за кермом машини під час ДТП на пр. Садовому, трапився інсульт.

В автомобілі також знаходилася його дружина та донька.