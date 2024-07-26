У окупованій Макіївці зіткнулися "Ауді" та мотоцикліст: загинули двоє дітей, - ФОТО

У тимчасово окупованій Макіївці внаслідок ДТП загинули двоє неповнолітніх.

Як повідомляють окупаційні інформ-ресурси попередньо встановлено, що вчора ввечері, 25 липня, у Макіївці на перехресті вулиці Панченка та вулиці Московській сталося зіткнення автомобіля Audi A4, який робив поворот ліворуч, та мотоцикла Yamaha під керуванням 17-річного підлітка, який рухався у зустрічному напрямку прямо.

Внаслідок ДТП водій та 14-річний пасажир мотоцикла померли на місці події. Водій мотоцикла не мав посвідчення водія на право керування транспортним засобом

За фактом ДТП працівники поліції проводять перевірку.





