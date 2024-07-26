В рф почався суд над двома російськими окупантами які розстріляли у Волновасі родину з девʼяти людей

Військовий суд у Ростові-на-Дону почав розглядати кримінальну справу щодо масового вбивства в тимчасово окупованій Волновасі.

За версією СК РФ, наприкінці жовтня 2023 року російські контрактники Станіслав Рау та Антон Сопов розстріляли дев'ятьох членів родини Капканець, у тому числі дітей чотирьох та дев'яти років, повідомляє російський Комерсант.

За клопотанням прокурора справа слухатиметься у закритому режимі. Рау 28 років, він народився у селі Вовчиха Алтайського краю, жив у Петропавловську-Камчатському. 21-річний Сопов із селища Ярославський Приморського краю.

Вони вбили сім'ю зі спеціальних автоматів "Вал" або "Гвинторіз", призначених для безшумної стрілянини. Жертвами стали господарі будинку, 53-річний Едуард Капканець та його дружина Тетяна, двоє їхніх дорослих синів зі своїми дружинами, дев'ятирічна онука, чотирирічний онук та ще один далекий родич господарів, пише видання.

За попередніми даними, масове вбивство могло бути пов'язане зі спробою військових дістати горілку