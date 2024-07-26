Російські окупанти на Донеччині намагаються перерізати дорогу життя ЗСУ, - аналітик BILD

Просуваючись на захід від Авдіївки, ЗС РФ загрожують автотрасою T0504, яку називають дорогою життя. Наразі це основний маршрут постачання угруповання ЗСУ у районі Часового Яру.

Про це повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке

Одночасно російська армія розширює плацдарм навколо Очеретина, захоплюючи навколишні села, щоб вийти на оперативний простір. Як вважає експерт BILD, ці два маневри пов'язані один з одним. Безпосередньо до траси росіянам залишилося близько 6 км через село Воздвиженка.

Але українські захисники вже збудували там міцну оборону та успішно стримують ЗС РФ на цій вузькій ділянці. Якщо ж Росія захопить якнайбільше території на захід, то зможе наступати на північ у напрямку траси широким фронтом (червона лінія на карті). Тоді оборонятися ЗСУ буде набагато складніше.