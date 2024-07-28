Ситуація на фронті на ранок 28 липня: протягом доби відбулося 129 бойових зіткнень

Розпочалась 886 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 101 КАБ. Крім цього, здійснив 4883 обстріли, з них 129 — із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Глибоке, Слобожанське, Малі Проходи, Дементіївка, Борщова, Тернова Вовчанськ, Петропавлівка Харківської області; Лиман, Торське, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк, Іванівка, Лисичне, Мирноград, Гродівка, Олександропіль, Костянтинівка, Курахове, Галицинівка, Водяне, Урожайне, Новодарівка Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Кам’янське, П’ятихатки Запорізької області; Бургунка Херсонської області.

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили артилерійську систему, радіолокаційну станцію та два засоби ППО.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося дев’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала три. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак противника в районах Новосергіївки Харківської області, Макіївки, Невського Луганської області; Тернів Донецької області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито вісім атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Спірне.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили шість спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

Ворог 28 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку населених пунктів Костянтинівка та Роздольне Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог намагається атакувати наші позиції в острівній зоні. Протягом минулої доби здійснив три невдалі атаки на позиції Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.