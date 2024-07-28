На Донеччині за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти: пʼятеро людиней загинули, 15 поранено

Впродовж минулої доби внаслідок російської агресії в Донецькій області загинули п'ятеро мирних жителів, ще 15 осіб зазнали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 27 липня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 3 в Іванівці, 1 у Костянтинівці і Торецьку. Ще 15 людей в області за добу дістали поранення", — повідомив він.

Покровський район. Курахове потрапило під обстріли 4 рази — поранено 4 людини, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено півтора десятка багатоповерхівок та декілька інфраструктурних об'єктів. У Мирнограді поранено дитину.



Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, зруйновано 2 будинки, пошкоджено 10 будинків та інфраструктурний об'єкт; також у Рідкодубі поранено людину, пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю, у Зарічному зруйновано 7 будинків. У Зорі Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено 5 об'єктів. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки, 4 нежитлові приміщення.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджені 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 2 будинки. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.



Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини.