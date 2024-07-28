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На Донеччині окупанти обстріляли шахту, де перебували 27 працівників
У Донецькій області російська армія знову обстріляла шахту. Обійшлося без наслідків.
Про це повідомляє Міненерго.
"У Донецькій області ворог здійснив обстріл території однієї з шахт, у якій на той момент перебувало 27 працівників. Шахта не була знеструмлена, пожежі не виникло", — ідеться у повідомленні.
У Донецькій області через російські обстріли минулої доби були знеструмлені 1,2 тисячі абонентів у шести населених пунктах. Енергетики заживили 835 абонентів у 8 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 135 населених пунктів, загалом – 83,2 тисячі абонентів.
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