«Шахтар» зіграв внічию з загребським «Динамо» в останньому контрольному матчі, - ФОТО, ВІДЕО

Чемпіони України та Хорватії зустрічалися в спарингу напередодні, і зрозуміло, що обидва наставники повністю змінили склади своїх команд. Головний тренер «гірників» Маріно Пушич сьогодні обрав такий старт: Різник – у воротах, на флангах оборони вийшли Конопля та Азаров, у центрі захисту – Матвієнко й Бондар, у середині поля діяли Степаненко, Бондаренко та Судаков, на позиціях вінгерів грали Кевін та Зубков, центрфорвард – Траоре, повідомляє пресслужба донецького клубу.



Моменти в обидві сторони та бенефіс голкіперів



Команди розпочали у невисокому темпі, шукаючи ігровий ритм та підлаштовуючись під суперника, тож у дебюті гостроти біля обох воріт майже не виникало. Поступово ініціативою заволоділи «оранжево-чорні» й після 20-ї хвилини створили перші серйозні моменти.

Спочатку Бондаренко знайшов у центрі штрафного Траоре, буркінієць прибрав опонента й потужно пробив, але влучив у голкіпера. А невдовзі схожу нагоду мав Судаков, який бив на виконання метрів з десяти – голкіпер потягнув м’яч з правого кута.

Цей спалах активності значно пожвавив гру, суперники почали обмінюватися небезпечними атаками. Одразу ж могли відзначитися хорвати, але чудово зіграв Різник: парирував удар Ходжи та зреагував на добивання Петковича впритул. Судаков у контрвипаді взяв гру на себе і з лінії штрафного бив у лівий нижній кут – Невитич знову дотягнувся.

Дві нагоди мав Зубков, коли спершу не зумів замкнути головою подачу на правий кут воротарського, а потім із майже тієї ж позиції вже ногою пробив значно вище цілі. Насамкінець лідер загребців Петкович заробив небезпечний штрафний у напівколі й сам же пробив у дев’ятку, але Різник усе контролював та перевів на кутовий.



Видовищний тайм з чотирма голами



У перерві у складі донеччан відбулася одна заміна: замість Степаненка вийшов Педріньйо. «Гірники» одразу провели небезпечну атаку, що завершилася падінням Бондаренка в карній зоні після контакту із суперником, проте арбітр не відреагував.

Але українського півзахисника це не зупинило, і на 54-й хвилині саме він відкрив рахунок: красива комбінація команди завершилася скиданням Коноплі на лінію штрафного, й Артем Бондаренко чудовим за виконанням ударом з лівої ноги поклав м’яч у дальню дев’ятку – 0:1.

А вже за 5 хвилин «оранжево-чорні» забили вдруге і зробили це також надзвичайно ефектно: Судаков неймовірним пасом зі своєї половини розрізав усю оборону хорватів та вивів віч-на-віч Кевіна, бразилець фінтом перекинув м’яч через голкіпера та головою вразив порожні ворота – 0:2.

Утім, господарі доволі швидко один гол відіграли: м’яч у штрафному влучив у руку Бондаренку, і Бруно Петкович з пенальті скоротив відставання.

На якийсь час гра заспокоїлася, але загребці не полишали спроб відігратися і врешті зробили це на 83-й хвилині: Петкович заробив ще один одинадцятиметровий і знов упевнено реалізував його. Могли «сині» оформити й повноцінний камбек, але за хвилину до кінця зустрічі після удару Качавенди українців врятувала стійка. 2:2 – «Шахтар» завершує внічию контрольний матч із загребським «Динамо».



Це був заключний спаринг команди Маріно Пушича на цьогорічних літніх зборах. Наступного тижня «гірники» вже в Україні продовжать підготовку до першого офіційного матчу нового сезону.





«Динамо» (Загреб) – «Шахтар» (Донецьк) – 2:2 (0:0)



Загреб, «Максимир», 2 746 глядачів



Голи: 0:1 Бондаренко (54), 0:2 Кевін (59), 1:2 Петкович (66, пен.), 2:2 Петкович (83, пен.)



«Шахтар»: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Степаненко (к) (Педріньйо, 46), Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Траоре (Егіналду, 76)