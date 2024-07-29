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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 576 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 576 000 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 576000 (+1310)

танків ‒ 8356 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8)

артилерійських систем – 16010 (+74)

РСЗВ – 1129 (+2)

засоби ППО ‒ 906 (+0)

літаків – 363 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39)

крилаті ракети ‒ 2406 (+1)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62)

спеціальна техніка ‒ 2690 (+19) Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор