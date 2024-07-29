На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: троє людей поранено

За 28 липня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Торецьку і 1 у Катеринівці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 367 людей, у тому числі 23 дитини.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 3 будинки і будівлю підприємства.



Покровський район. У Катеринівці Мар'їнської громади поранено людину. У Гродівці зруйновано будинок.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 гаражі та авто. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено будинок.



Бахмутський район. У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 5 будинків і 3 адмінбудівлі. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську зруйновано нежитлове приміщення, пошкоджено будинок.



