Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: троє людей поранено
Ольга Романова
редактор
10:28, Сьогодні
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: троє людей поранено

На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: троє людей поранено

За 28 липня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Торецьку і 1 у Катеринівці.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 367 людей, у тому числі 23 дитини.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 3 будинки і будівлю підприємства.

Покровський район. У Катеринівці Мар'їнської громади поранено людину. У Гродівці зруйновано будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 гаражі та авто. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. У Миколаївці Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 5 будинків і 3 адмінбудівлі. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Сіверську зруйновано нежитлове приміщення, пошкоджено будинок.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...