В Донецьку на стоянці біля колишнього "Ашану" майже одночасно збили двох мотоциклістів, - ФОТО, ВІДЕО

В тимчасово окупованому Донецьку майже одночасно сталися дві ДТП на стоянці біля гіпермаркету "Сигма" (колишній "Ашан"). Двоє дрифтуючих легкових автомобілів збили двох юних мотоциклістів. Обидва мотоциклісти отримали травми, на разі невідомо настільки вони виявились серйозними.

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Ольга Романова редактор