Рус
  • Головна
  • В Донецьку на стоянці біля колишнього "Ашану" майже одночасно збили двох мотоциклістів, - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
10:53, Сьогодні

В Донецьку на стоянці біля колишнього "Ашану" майже одночасно збили двох мотоциклістів, - ФОТО, ВІДЕО

В Донецьку на стоянці біля колишнього "Ашану" майже одночасно збили двох мотоциклістів, - ФОТО, ВІДЕО

В тимчасово окупованому Донецьку майже одночасно сталися дві ДТП на стоянці біля гіпермаркету "Сигма" (колишній "Ашан").

Двоє дрифтуючих легкових автомобілів збили двох юних мотоциклістів.

В Донецьку на стоянці біля колишнього "Ашану" майже одночасно збили двох мотоциклістів, - ФОТО, ВІДЕО, фото-1

Обидва мотоциклісти отримали травми, на разі невідомо настільки вони виявились серйозними.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #ДТП #мотоциклісти #дрифт
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Оголошення
live comments feed...