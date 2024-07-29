На окупованій Луганщині ракета «ATACMS» влучила в полігон росіян під час шикування: вбито та поранено 90 окупантів

У суботу, 27 липня, було ЗСУ завдали удару тиловому військовому полігону, де розташовувалися військовослужбовці 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії ЗС РФ (в/ч 22316, Єкатеринбург). Про це повідомляє російський телеграм-канал "Досье шпиона". Російські військовослужбовці проводили шикування перед відправкою на підкріплення передових позицій 228-го мсп у район н.п.Очеретине. Удар завдано із застосуванням балістичних ракет типу «ATACMS».Відстань до ЛБС – 110 км. Наслідки удару вбито 19 окупантів та ще 71 поранено



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Ольга Романова редактор