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Окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині: загинули троє людей
Сьогодні, 29 липня, вранці росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині. Щонайменше троє людей загинуло, стільки ж поранені.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росіяни знову ударили по місту сьогодні зранку. Усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані", – написав він.
Крім того, 1 людина загинула у Гродівці.
Остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше.
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