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  • Окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині: загинули троє людей
Ольга Романова
редактор
14:40, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині: загинули троє людей

Окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині: загинули троє людей

Сьогодні, 29 липня, вранці росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині. Щонайменше троє людей загинуло, стільки ж поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

"Росіяни знову ударили по місту сьогодні зранку. Усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані", – написав він.

Крім того, 1 людина загинула у Гродівці.

Остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки Торецьк
Ольга Романова
редактор
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