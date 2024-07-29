Окупанти обстріляли Торецьк на Донеччині: загинули троє людей

Сьогодні, 29 липня, вранці росіяни обстріляли Торецьк на Донеччині. Щонайменше троє людей загинуло, стільки ж поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Росіяни знову ударили по місту сьогодні зранку. Усім пораненим надана медична допомога, одна людина перебуває у важкому стані", – написав він.

Крім того, 1 людина загинула у Гродівці.

Остаточна інформація щодо постраждалих та руйнувань буде відома пізніше.