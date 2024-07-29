На Донеччині українські десантники розбили російську бронегрупу, - ВІДЕО
На Донеччині Таврійська бригада десантників розбили російську наступальну бронегрупу.
У 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді розповіли, що окупанти наступали саме на їх позиції, інформує Мілітарний.
На штурм виїхали три бойові машини піхоти з десантом та під прикриттям одного танка.
Російський танк одразу підірвався на мінах, а одну БМП з повним боєкомплектом уразив український оператор FPV-дрона.
Потім українські військові почали ліквідовувати окупантів з підбитих машин за допомогою ударних дронів.
«Було ефектне полювання на окупантів, що встигли покинути палаючу техніку, від наших операторів ударних дронів», – розповіли десантники.
Російське командування вже тривалий час намагається захопити позиції 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у районі села Константинівка та Парасковіївка.