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За добу захисники України знищили 1060 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 577 060 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 577060 (+1060)

танків ‒ 8381 (+25)

бойових броньованих машин ‒ 16141 (+38)

артилерійських систем – 16056 (+46)

РСЗВ – 1130 (+1)

засоби ППО ‒ 906 (+0)

літаків – 363 (+0)

гелікоптерів – 326 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12832 (+27)

крилаті ракети ‒ 2406 (+0)

кораблі / катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 21687 (+53)

спеціальна техніка ‒ 2696 (+6). Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор